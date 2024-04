İstanbul'da on binler Gazze için yürüdü

İstanbul'da yerli yabancı on binlerce kişi Gazze için yürüdü

Beyazıt Meydanı'nda bir araya gelen grup, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti. Katılımcılar, "Hemen şimdi ateşkes", "Ceasefire now" yazılı pankartlar açtı, Türk ve Filistin bayrakları taşıdı.

Gruptakiler, daha sonra tekbir getirip "Her yer Gazze, her yer direniş", "Hamas'a selam, direnişe devam", "Katil İsrail Filistin'den defol", "Müslüman uyuma, kardeşine sahip çık", "Siyonist katiller hesap verecek", "Cenk, cihat, şehadet" sloganları attı.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi önünde konuşan İHH Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Cihat Çelik, 7 aydır işgale direnen kahraman Gazze halkı için bir arada olduklarını söyledi.

İsrail'in Gazze'de büyük bir fiyasko yaşadığını ve yaşamaya da devam ettiğini belirten Çelik, "Hedeflerinin hiçbirisini gerçekleştiremediler. Bugün başarısızlıklarını daha büyük katliamlarla gölgelemeye çalışıyorlar. Bugün Gazze'ye ve Filistin'e olan desteğimiz her zamankinden daha farklı bir önem kazanmış durumda" dedi.

Çelik, sivil toplum kuruluşu olarak bu zamana kadar birçok faaliyet gerçekleştirdiklerine dikkati çekerek, eylem ve yürüyüşler yaptıklarını, siyonist sermayeyi boykot ettiklerini, zulmü ve zalimi her yerde duyurduklarını ifade etti.

"Erdemliler İttifakı"nı kurduklarını dile getiren Çelik, şöyle devam etti:

"Dünyanın her yerinde vicdan ve merhamet sahibi insanları bu ittifaka dahil ettik, güçlerimizi birleştirdik, yeniden gemiler aldık, yardımlarınızı istedik ve bugün rotamızı yeniden Gazze'ye çeviriyoruz. Gazze'ye gideceğiz inşallah. Gazze'de ateşkesin sağlanmasına vesile olacağız. Oradaki bu insanlık dışı ambargoyu kıracağız. Gazze bu gemilerle özgürlüğüne kavuşacak. Bu gemiler Gazze'nin özgürlüğünü taşıyacak, dünyanın özgürlüğünü, vicdan sahiplerinin özgürlüğünü taşıyacak. Bugün her zamankinden fazla Müslümanların, vicdan sahiplerinin desteğine ihtiyacımız var. İnşallah, çok yakında tekrar yola çıkıyoruz. Desteğinizi her daim bekliyoruz. Siyonistlerden ve onların yardakçılarından korkmuyoruz."

- "AVRUPALI LİDERLERİN İKİ YÜZLÜLÜĞÜNDEN UTANIYORUM"



Özgürlük Filosu Koalisyonu Sözcüsü ve emekli ABD askeri Ann Wright ise "Gazze'deki katliamı durdurmak için gemilerimizi yola çıkartıyoruz. Gazze'deki insani dramı durdurmak için yola çıkıyoruz. Gazze'de açlık çeken insanlara gıda ve tıbbi malzeme götürmek için yola çıkıyoruz. Biz, dünyadaki insanlar adına Filistinlilere yapılan zulmü kınamak, dünyaya duyurmak için yola çıkıyoruz." diye konuştu.

Eski Barselona Belediye Başkanı Ada Colau ise Barcelona'nın İsrail ile ilişkilerini kesen en büyük şehirlerden biri olduğunu belirterek, "Bunu söylemekten üzülüyorum ama ben de bir Avrupa vatandaşıyım fakat Avrupalı liderlerin ikiyüzlülüğünden, onların vurdumduymazlığından utanç duyuyorum." dedi.

Colau, şunları kaydetti:

"İşte bu yüzden ben buradayım. Özgürlük Filosu için buradayım. Bana özgürlük Filosu'na katıldığım için korkup korkmadığımı soruyorlar. Ben de onlara diyorum ki 'Hayır, korkmuyorum. Ben özgürlük için yola çıkanlarla beraberim, burada olan insanlarla beraber olmaktan korkmuyorum.' Umut ediyorum ki bu ablukayı, illegalliği kıracağız. Filistin'in özgürlüğü için çocuklarımızın, geleceğimizin onuru için buradayım. Umut ediyorum ki Filistin özgür olacak ve özgür olana kadar devam edeceğiz."

Özgürlük Filosu Koalisyonu Üyesi, Uluslararası Sınır Tanımayan Doktorlar Hareketinden Arjantinli Carlos Trotta, "Latin Amerikalı insanlar adına Filistin'in özgürlüğü için burada olduğunu söyledi. Trotta, Filistinli insanların acısına şahit olduklarına dikkati çekerek, asıl meselelerinin Filistinlilerin onurlarının korunması olduğunu dile getirdi.

Filistin asıllı Amerikalı aktivist Huwaida Arraf, Uluslararası Özgürlük Filosu Koalisyonu üyesi çok sayıda aktivist ile yabancılar ve vatandaşların katıldığı eyleme turistler de yoğun ilgi gösterdi.