İstanbul'da 'yeni normal' denetimleri sürüyor
Kaynak: AA
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da "yeni normal"e uyulması kapsamında bu gece de eş zamanlı denetimlerin gerçekleştirileceğini bildirdi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da "yeni normal"e uyulması kapsamında, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"İstanbul'da yeni normal kapsamında bu gece de eş zamanlı denetimler gerçekleştirilecek. Polis bölgemizde 3 bin 150 görevli 550 devriye, jandarma bölgemizde ise 984 görevli 368 devriye halinde denetim yapacak."
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