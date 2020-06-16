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16 Haziran 2020 Salı 23:15:00 - Güncelleme:16 Haziran 2020 Salı 23:15:00

İstanbul'da 'yeni normal' denetimleri sürüyor

Kaynak: AA

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da "yeni normal"e uyulması kapsamında bu gece de eş zamanlı denetimlerin gerçekleştirileceğini bildirdi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da "yeni normal"e uyulması kapsamında, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İstanbul'da yeni normal kapsamında bu gece de eş zamanlı denetimler gerçekleştirilecek. Polis bölgemizde 3 bin 150 görevli 550 devriye, jandarma bölgemizde ise 984 görevli 368 devriye halinde denetim yapacak."

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