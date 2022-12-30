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30 Aralık 2022 Cuma 09:13:00 - Güncelleme:30 Aralık 2022 Cuma 09:13:00

İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu! 40 şüpheli yakalandı

Kaynak: DHA

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#SONDAKİKA İstanbul'da, futbol ve diğer spor müsabakaları üzerine yasa dışı bahis oynatan ve aracılık edenlere yönelik düzenlenen operasyonda, 40 şüpheli yakalandı

İstanbul'da yasadışı bahis sitelerinin reklamlarını yapan veya banka hesaplarını belli bir komisyon karşılığında bahis sitelerine kiralayan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 40 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı cumhuriyet başsavcılıklarının yürüttüğü yasadışı bahis sitelerine yönelik soruşturma kapsamında operasyon düzenledi.

Farklı sosyal medya platformlarında yasadışı bahis sitelerinin reklamlarını yapan ve bu sitelerin para transferlerine aracılık etmek aracıyla banka hesabı açıp belli komisyon karşılığında hesaplarını kiralayan şüpheliler yönelik operasyonda 40 kişi yakalandı.

Operasyonun 50 kişiye yönelik olduğu belirtilirken diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Etiketler : yasadışı bahis siteleri reklam operasyon
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