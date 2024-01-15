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15 Ocak 2024 Pazartesi 19:05:00 - Güncelleme:15 Ocak 2024 Pazartesi 19:05:00

İstanbul'da "Yarısı Bizden" dönemi! "Devlet-millet el ele İstanbul'umuzu yeniliyoruz"

Kaynak: AA

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya üzerinden yayımladığı mesajda "Yarısı Bizden" kampanyasına ilişkin detaylara yer verdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Yarısı Bizden" kampanyasıyla ilgili, "Devlet-millet el ele İstanbul'umuzu yeniliyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından kampanyaya ilişkin video paylaştı. Videoda depremzedelerin kampanya ve kentsel dönüşüm çalışmaları hakkındaki görüşlerine yer verildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, olası Marmara depremine karşı İstanbul'u dönüşüme hazırlıyor. "Yarısı Bizden" kampanyası ile vatandaşa 700 bin lirası hibe, 700 bin lirası kredi ve 100 bin lirası da tahliye desteği olmak üzere toplam 1,5 milyon lira destek sağlayan Bakanlık, İstanbul'da dönüşümü gerçekleştirmek üzere çalışmalarını sürdürüyor.

Kampanyaya başvuran Yunus Kıracı'nın, "Bir vatandaş en çok kime güvenecek, devletine güvenecek. Zaten bir şey başarılırsa, güven odaklı başarılır." şeklindekine sözleri üzerine Bakan Özhaseki, "Yunus kardeşimin de dediği gibi, 'Bir vatandaş en çok devletine güvenir', Yarısı Bizden kampanyası ile devlet-millet el ele kentsel dönüşüm yapıyor, İstanbul'umuzu yeniliyoruz." ifadesini kullandı.

Etiketler : Mehmet Özhaseki KENTSEL DÖNÜŞÜM İSTANBUL
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