İstanbul'da yarın tramvay seferlerinde değişiklik yapılacak
Kaynak: AA
Metro İstanbul, Galata Köprüsü'nde yarın gerçekleşecek yürüyüş nedeniyle bazı seferlerde değişikliğe gidildiğini duyurdu.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıkılama yapıldı.
Açıklamada, yarın Galata Köprüsü'nde gerçekleşecek yürüyüş nedeniyle saat 06.00'dan 12.00'ye kadar seferlerin T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda Sultanahmet-Bağcılar, T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda ise Küçükpazar-Alibeyköy Cep Otogarı istasyonları arasında yapılacağını duyurdu.
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