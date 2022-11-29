İstanbul'da yarım ton uyuşturucu ele geçirildi, 24 kişi yakalandı
Kaynak: AA
İstanbul'da zehir tacirlerine geçit verilmiyor. Adreslerde yapılan aramalarda, 500 kilogram 750 gram uyuşturucu madde ve 169 kilogram kimyasal madde ele geçirilirken 24 kişi de gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçuyla ilgili çalışma başlattı.
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 3 ay süren takip sonrası Beylikdüzü'nde belirlenen bir villaya operasyon düzenlendi.
Villada, 500 kilo 750 gram uyuşturucu madde ile 169 kilogram kimyasal madde ele geçirildi.
Kent genelinde düzenlenen diğer operasyonlarda ise 6 kilo 261 gram uyuşturucu madde, 62 kök Hint keneviri ile 2 ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 24 şüphelinin emniyetteki ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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