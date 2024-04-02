Gayrettepe Mahallesi Yıldız Posta Caddesi'nde bulunan 16 katlı binanın zemin katındaki eğlence mekanında tadilat kaynaklı olduğu düşünülen yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede önlem alırken, itfaiye yangına müdahale başlattı.

Binanın kulüp olarak kullanılan eksi 1 ve eksi 2. katındaki yangına itfaiye ekipleri 31 araç ve 86 personelle müdahale etti.

Yangın nedeniyle 29 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Yangın itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle söndürüldü. İstanbul Valiliği, çıkan yangınla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

"OLAYDAN ETKİLENEN 23 KİŞİ VAR"



İstanbul Valisi Davut Gül, yangının ardından olay yerine giderek incelemelerde bulundu.

Gül, yangından 23 kişinin etkilendiğini söyleyerek, "Yangının çıkış sebebi belli değil. Olay yerinde ekiplerimiz ilk andan itibaren çalışmalarını yapıyor" dedi.

Gül'ün açıklamaları şu şekilde:

"Yangının çıkış sebebi belli değil. Binanın altı eğlence mekanı için kullanılıyormuş. Olay yerinde ekiplerimiz ilk andan itibaren çalışmalarını yapıyor. Hepimizin başı sağolsun. Olaydan etkilenen 23 kişi var. 1987'de aldığı ruhsat var, 2018 yılında ruhsatı da yenilenmiş mekanın. Yangın söndürüldü"

Gayrettepe'deki gece kulübünde çıkan yangın ile ilgili açıklamalarda bulunan İstanbul Valisi Davut Gül, "Binanın altında diskotek olarak kullanılan bir mekan. Tadilat yapılıyormuş. Tadilat dolayısıyla da çalışanlar hayatını kaybetti ve yaralandı." dedi. Vali Gül, açıklamasının ardından yangın sırasında, binada yakınının olduğunu söyleyen kadını teselli etmeye çalıştı.

Beşiktaş Gayrettepe'de 16 katlı binanın gece kulübü olarak kullanılan giriş katında çıkan yangından toplam 23 kişi etkilenirken hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi. İstanbul Valisi Davut Gül, olay yerine giderek yetkililerden bilgi aldı. Yangınla ilgili açıklamalarda bulunan Vali Gül, "Hepimizin başı sağ olsun. Olayda toplam 23 kişi etkilendi. Maalesef hayatını kaybeden 8 kişi var. 15 kişi de yaralı. 15 kişi içinde 6 kişi biraz daha ağır yaralı. Kimlikleri henüz belli değil. Kimlik tespit çalışmaları devam ediyor. Yangının çıkış sebebi belli değil. Binanın altında diskotek olarak kullanılan bir mekan. Tadilat yapılıyormuş. Tadilat dolayısıyla da çalışanlar hayatını kaybetti ve yaralandı. Olay yerinde polis sağlık ve itfaiye ekiplerimiz ilk andan itibaren müdahale ettiler. Yaralıların tedavileri, hastanelerimizde devam ediyor. Bu gece kulübünün 1987'de aldığı bir ruhsat var. 2018 yılında da ruhsat yenilenmiş." dedi.

YAKININI BEKLEYEN KADINI VALİ GÜL TESELLİ ETTİ

Açıklamaların ardından Vali Gül, yangın sırasında, binada yakınının olduğunu söyleyen kadınla konuştu. Ayakta durmakta güçlük çeken kadını teseli eden Vali Gül, "İçeride kimse yok. Hastaneye götürdüler. 15 kişi sağ çıktı. Biz sizi karakola götürelim. Orada sizin bilgilerinize göre yakınınız neredeyse size bilgi verelim" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BİLGİ ALDI



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Gayrettepe'de 12 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı telefonla arayarak bilgi aldı.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Koca, yangının söndürüldüğünü belirtirken, olay yerine 26 ambulans ve 1 UMKE timi görevlendirildiğini ifade etti.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yangın faciasıyla ilgili 3 savcı görevlendirildiğini belirtirken, 5 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.