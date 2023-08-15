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İstanbul'da yakalanmışlardı: YPG'li teröristlerin kırsaldaki örgüt kamplarından fotoğrafları ortaya ...
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15 Ağustos 2023 Salı 18:29:00 - Güncelleme:15 Ağustos 2023 Salı 18:29:00

İstanbul'da yakalanmışlardı: YPG'li teröristlerin kırsaldaki örgüt kamplarından fotoğrafları ortaya çıktı

Kaynak: IHA

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İstanbul'da bu sabah yakalanan terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG üyelerine ait kırsaldaki örgüt kamplarından yeni görüntülere ulaşıldı.

Güvenlik ve istihbarat kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) terör örgütlerine yönelik sınır ötesi operasyonları tüm hızıyla devam ederken, Türkiye derinliğine sızan teröristlere karşı polis ve askerin çalışmaları çok yönlü olarak sürüyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, bölücü terör örgütü PKK/KCK ve Suriye uzantısı PYD/YPG'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik bu sabah İstanbul'da düzenlenen operasyonda 7 terörist yakalanmıştı. Emniyet kuvvetleri tarafından yakalanan PDY/YPG üyeleri ile ilgili yeni belgelere ulaşıldı.

Suriye'nin Resulayn bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yürütülen sınır ötesi operasyonlarda örgüt üyelerinin üzerlerinden ele geçirilen dijital materyallerden yola çıkan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İstihbarat Şube ile TEM ekipleri, tamamı Suriye uyruklu 7 kişiyi 'şüpheli' sıfatıyla sorguya alırken, Halep nüfusuna kayıtlı 1993 doğumlu Ahmet Admi adlı YPG'li ile yine ülkenin kuzeyindeki Haseki iline bağlı Resulayn nüfusuna kayıtlı 24 yaşındaki Mustafa Mulla Sadun isimli örgüt mensubuna ait belgeler ortaya çıktı.

Söz konusu PYD/YPG'lilere ait görsellerde, Suriye kırsaldaki örgüt kamplarında çekildiği belirtildi. Bu fotoğraflarda 2 PKK/YPG'li, ellerinde silah ve terörist kıyafetleri ile görülüyor.

Etiketler : terör örgütü PKK PYD/YPG kampları İstanbul'da yakalananlar
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