VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kuzey Kore'den Güney'e savaş tehdidi... "Kaçınmayacağız"
Türkiye'nin birinci, dünyanın 5'inci en yüksek barajı... Beklenen haber geldi
İşsizlik rakamları açıklandı
Zeytin Dalı bölgesinde 5 terörist öldürüldü
Azerbaycan'da Fransız vatandaşı tutuklandı... Casuslukla suçlanıyor
ABD'de skandalların ardı arkası kesilmiyor
10 Ocak 2024 Çarşamba 09:36:00 - Güncelleme:10 Ocak 2024 Çarşamba 09:36:00

İstanbul'da yağmur klasiği... Yollarda ve duraklarda yoğunluk oluştu

Kaynak: AA

ABONE OL

İstanbul'da, yağışlı havanın etkisiyle sabah saatlerinde trafik yoğunluğu artarken deniz ulaşımında aksamalar yaşanıyor. Toplu ulaşımda bağlantı noktalarından olan Cevizlibağ, Mecidiyeköy, Altunizade ile Uzunçayır'da otobüs ve metrobüs duraklarında da işe gidenlerin yoğunluk oluşturduğu görüldü.

Kentin her iki yakasında geceden itibaren devam eden yağmur nedeniyle araçlar trafikte güçlükle ilerledi.

Avrupa Yakası D-100 kara yolunda Beylikdüzü, Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy, Bahçelievler, Zeytinburnu, Haliç Köprüsü ve Mecidiyeköy'de trafik yoğunluğu gözleniyor.

TEM Otoyolu Kağıthane, Hasdal, Seyrantepe mevkisi ile TEM otoyolunun bağlantı noktalarında araçlar ağır seyrediyor.

Bakırköy Sahil Yolu'nda Sirkeci istikametinde oluşan hasarlı kaza nedeniyle bölgedeki trafik akışında aksamalar meydana geldi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası geçişlerinde de trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Anadolu Yakası D-100 kara yolunda Kadıköy ile Kartal arasında her iki yönde, TEM Otoyolu'nda da Ataşehir, Ümraniye ve Kavacık mevkileri ile Çamlıca gişelerde araçlar güçlükle seyrediyor.

METROBÜS DURAKLARINDA YOĞUNLUK

Toplu ulaşımda bağlantı noktalarından olan Cevizlibağ, Mecidiyeköy, Altunizade ile Uzunçayır'da otobüs ve metrobüs duraklarında da işe gidenlerin yoğunluk oluşturduğu görüldü.

Altunizade metrobüs durağında yoğunluk nedeniyle vatandaşlar dolu olan araçlara binmekte zorlandı. Metrobüsler, duraklardaki araç ve yolcu yoğunluğu nedeniyle güzergahlarda gecikmeli hareket ediyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle deniz ulaşımında da bazı aksamalar yaşanıyor.

Şehir Hatları'nın Büyükada-Sedef Adası seferleri iptal edilirken Aşiyan uğramalarının ikinci bir duyuruya kadar Bebek İskelesi üzerinden yapılacağı duyuruldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası'nda saat 09.00'da trafik yoğunluğu yüzde 71 olarak ölçüldü.

Etiketler : istanbul trafik ulaşım
Kendi kanatlarıyla uçacak

Kendi kanatlarıyla uçacak
5 haftada rekor kırdı

5 haftada rekor kırdı
Şafak'ın başı belada

Şafak'ın başı belada
Ayrıldılar

Ayrıldılar
Ailece hastanelik oldular

Ailece hastanelik oldular
Barıştılar

Barıştılar
"Disiplinli çalışırım"

"Disiplinli çalışırım"
Serkan Çayoğlu: Fatih'i oynamak büyük sorumluluk

Serkan Çayoğlu: Fatih'i oynamak büyük sorumluluk
Ünlü yönetmen Oliver Stone, İsrail'in Gazze'ye saldırıları gibi "bir katliam görmediğini" söyledi

Ünlü yönetmen Oliver Stone, İsrail'in Gazze'ye saldırıları gibi "bir katliam görmediğini" söyledi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX