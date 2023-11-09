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09 Kasım 2023 Perşembe 07:13:00 - Güncelleme:09 Kasım 2023 Perşembe 07:13:00

İstanbul'da yağış etkili oluyor

Kaynak: IHA

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İstanbul'da gece başlayan sağanak yağış Anadolu Yakası'nda etkili oluyor.

İstanbul'da gece başlayan sağanak yağış Anadolu Yakası'nda etkili oluyor.

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul Anadolu Yakası'nda gece saatlerinde başlayan sağanak yağış ilerleyen saatlerde etkisini arttırdı. Yağış nedeniyle sürücülerin ana arter yollarda kontrollü olarak seyrettiği gözlendi. Yağmur yağışı Anadolu Yakası'nda birçok semtten görüntülendi. Yağışların İstanbul'da bugün öğle saatlerine kadar kadar devam etmesi bekleniyor.

Etiketler : İstanbul Anadolu Yakas sağanak yağış Anadolu Yakası
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