VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Siber Zeka Bilgi Yarışması 12 Aralık'ta ilkokul grubu ile başlıyor
Küresel piyasalarda gözler Fed'in para politikası kararlarına çevrildi
İkinci el online otoda satışlar da fiyatlar da arttı
İstanbul'da vapur seferlerine lodos engeli
KDK, vatandaşların taleplerinin karşılanmasına aracılık etmeye devam ediyor
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan İnsan Hakları Günü mesajı
İstanbul Havalimanı yılın 11 ayında Avrupa'daki en yoğun havalimanı oldu
Atama kararları Resmi Gazete'de
Bulgaristan Ukrayna'ya yollayacağı silah yardım paketini onayladı
Süleyman Saim Tekcan: Sanatçı kendi olan kişidir
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı düştü
PKK/YPG'ye 'üst düzey' darbe
Türkiye ile Rusya arasındaki siyasi istişareler gerçekleştirildi
Dr. Derin'e veda
Eşiyle aynı sahnede
2023'e hızlı giriş
Reynmen'den ‘Yanılmışım'
Bakü'de özel gösterim
Kitabım sektöre ışık tutuyor
Genç tasarımcılara destek
Bankaların net döviz pozisyonu öz kaynaklarının yüzde 5'ini aşamayacak
"Terör örgütünde çöküş hızlandı"
ABD: Suudi Arabistan'a ABD ile Çin arasında tercih yapmasını söylemiyoruz
Kosova'da piroteknik maddelerden kaynaklanan güçlü patlama meydana geldi
10 Aralık 2022 Cumartesi 11:24:00 - Güncelleme:10 Aralık 2022 Cumartesi 11:24:00

İstanbul'da vapur seferlerine lodos engeli

Kaynak: AA

ABONE OL

İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi.

Şehir Hatları A.Ş'nin Twitter hesabından yapılan duyuruda, lodos sebebiyle vapur seferlerinde aksama ve iptaller yaşandığı belirtildi.

Hava muhalefeti nedeniyle Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş seferi kapsamında Moda uğramasının yapılamadığı bildirildi.

Etiketler : istanbul vapur seferleri lodos
Hastanede sedyeden düşmüş!

Hastanede sedyeden düşmüş!
"Sabrımızı sınamayın"

"Sabrımızı sınamayın"
Tapılası bir kadın değilsin

Tapılası bir kadın değilsin
Sahnede ışıldadı

Sahnede ışıldadı
Yıldızlar geçidi

Yıldızlar geçidi
Maden emekçilerini unutmadı

Maden emekçilerini unutmadı
2023'e hazırlık

2023'e hazırlık
Küçük dünyamızda mutluyuz

Küçük dünyamızda mutluyuz
Masum kız gitti vamp kadın geldi

Masum kız gitti vamp kadın geldi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX