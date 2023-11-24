İstanbul'da vapur seferlerine hava muhalefeti engeli
Kaynak: AA
İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri yapılamıyor.
Şehir Hatları AŞ'den yapılan açıklamaya göre, elverişsiz hava koşulları sebebiyle Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş Hattı'nda seferler Moda İskelesi'ne uğramadan gerçekleştirilecek.
Aşiyan'da yaşanan yoğun akıntı sebebiyle de vapur seferlerinde Aşiyan uğramaları ikinci bir duyuruya kadar Bebek İskelesi üzerinden yapılacak.
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