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24 Kasım 2023 Cuma 10:45:00 - Güncelleme:24 Kasım 2023 Cuma 10:45:00

İstanbul'da vapur seferlerine hava muhalefeti engeli

Kaynak: AA

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İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri yapılamıyor.

Şehir Hatları AŞ'den yapılan açıklamaya göre, elverişsiz hava koşulları sebebiyle Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş Hattı'nda seferler Moda İskelesi'ne uğramadan gerçekleştirilecek.

Aşiyan'da yaşanan yoğun akıntı sebebiyle de vapur seferlerinde Aşiyan uğramaları ikinci bir duyuruya kadar Bebek İskelesi üzerinden yapılacak.

Etiketler : istanbul vapur seferleri hava muhalefeti
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