İstanbul'daki son durum açıklandı! Yüzde 65 azaldı

İstanbul'da vaka sayısı ve poliklinik başvuruları yüzde 65 azaldı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da vaka sayısı ve poliklinik başvurularının yüzde 65 azaldığını açıkladı. Hastaneye yatışlarda yüzde 50, yoğun bakıma yatışlarda ise üçte bir oranında düşüş var.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da sağlık yöneticileriyle toplantı yaptı. Toplantı sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Koca, "İstanbul'da vaka sayısı ve poliklinik başvuruları yüzde 65 azaldı" dedi.
Bakan Koca'nın açıklamaları şöyle:
İstanbul'da sağlık yöneticilerimizle salgının seyrini değerlendirdik. Vaka sayısı ve poliklinik başvuruları %65 azaldı. Hastaneye yatışlarda %50, yoğun bakıma yatışlarda üçte bir oranında düşüş var. İstanbul gösterdiği sabrın meyvesini alıyor. Salgını durdurmak elimizde.
İstanbul'da sağlık yöneticilerimizle salgının seyrini değerlendirdik. Vaka sayısı ve poliklinik başvuruları %65 azaldı. Hastaneye yatışlarda %50, yoğun bakıma yatışlarda üçte bir oranında düşüş var. İstanbul gösterdiği sabrın meyvesini alıyor. Salgını durdurmak elimizde. pic.twitter.com/9gA35otZKN— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 11, 2021