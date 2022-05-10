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10 Mayıs 2022 Salı 09:31:00 - Güncelleme:10 Mayıs 2022 Salı 09:31:00

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi

Kaynak: AA

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İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik helikopter destekli operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan çalışma kapsamında Sarıyer, Şişli, Gaziosmanpaşa, Kağıthane ve Eyüpsultan'ın da arasında yer aldığı birçok ilçede 30 adrese operasyon yapıldı.

Havadan desteklenen operasyonda, adreslerde yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu madde bulundu.

Operasyonda bazı kişiler gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülecek.

Etiketler : İl Emniyet Müdürlüğü Sarıyer Şişli Gaziosmanpaşa Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi
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