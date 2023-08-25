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25 Ağustos 2023 Cuma 12:53:00 - Güncelleme:25 Ağustos 2023 Cuma 12:53:00

İstanbul'da usulsüz siren-çakar kullanan araçlara yönelik denetim yapıldı

Kaynak: AA

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İstanbul'da usulsüz siren-çakar sistemi kullanan araçlara yönelik denetim gerçekleştirildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar'da Basın Ekspres Caddesi İkitelli mevkisinde oluşturdukları kontrol noktasında, usulsüz çakar ve siren bulundurup emniyet şeridini kullanan araçları denetledi.

Denetimde çakar kullanan araçları durduran ekipler sürücülerin evrakını kontrol etti.

Uygulama sırasında kurallara uymadıkları belirlenen sürücülere 4 bin 64 lira ceza kesildi.

Denetimde, emniyet şeridini ihlal ettiği gerekçesiyle durdurulan bir sürücü, basın mensuplarının görüntü aldığını görmesi üzerine denetim noktasından kaçtı.

Polis ekipleri, 34 JEV 29 plakalı aracı kullanan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Etiketler : istanbul çakar trafik denetim
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