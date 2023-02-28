İstanbul'da usulsüz siren-çakar kullanan araçlara yönelik denetim yapıldı
Kaynak: AA
İstanbul'da usulsüz siren-çakar sistemi kullanan araçlara yönelik denetim gerçekleştirildi.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu Ataşehir mevkisinde kontrol noktası oluşturarak, araçların belgelerini inceledi.
Ekipler, emniyet şeridi ihlali ile usulsüz siren-çakar sistemi kullanımına ilişkin denetimlerde bulundu. Kurallara uymadıkları belirlenen sürücülere cezai işlem uygulandı.
Denetimlerin aralıklarla sürdürüleceği öğrenildi.
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