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25 Ocak 2024 Perşembe 18:38:00 - Güncelleme:25 Ocak 2024 Perşembe 18:38:00

İstanbul'da usulsüz çakar-siren ve emniyet şeridi kullananlara ceza

Kaynak: AA

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İstanbul'da polis ekipleri, usulsüz çakar-siren tertibatı kullanımı ve emniyet şeridi ihlaline yönelik dron destekli denetim gerçekleştirdi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sivil trafik polislerinin de katılımıyla D-100 kara yolu Merter, Zincirlikuyu ve Ünalan mevkileri başta olmak üzere kent genelinde usulsüz çakar-siren tertibatı kullanan ve emniyet şeridi ihlali yapan araçlara yönelik denetimde bulundu.

Dron destekli uygulamada, kontrol noktalarında durdurulan araçların sürücülerinin belgeleri incelendi.

D-100 kara yolu Merter'deki uygulama noktasında, emniyet şeridi ihlali yapan bir otomobil polis ekiplerince çevrildi. Aracın sürücüsüne emniyet şeridi ihlali yaptığı gerekçesiyle 4 bin 436 lira ceza kesildi.

Etiketler : polis denetimi usulsüz çakar-siren emniyet şeridi ihlali iSTANBUL
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