İstanbul'da tramvay seferleri normale döndü
Kaynak: AA
T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferler normale döndü.
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılışı dolayısıyla 23 Temmuz saat 20.00 itibarıyla T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferler, Kabataş-Eminönü ve Bağcılar-Beyazıt istasyonları arasında yapıldı.
Metro İstanbul'un resmi Twitter hesabında yer alan duyuruya göre, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferler Kabataş-Bağcılar arasında yapılmaya başlandı.
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