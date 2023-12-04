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04 Aralık 2023 Pazartesi 19:54:00 - Güncelleme:04 Aralık 2023 Pazartesi 19:54:00

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı

Kaynak: AA

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İstanbul'da yoğun yağış nedeniyle trafik yoğunluğu akşam saatlerinde yüzde 83'e ulaştı.

İstanbul'da yağışın da etkisiyle mesai bitiminde kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 83'e yükselirken, toplu taşımada da yoğunluk yaşandı.

Kentin Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Kartal ile Kadıköy arasında her iki yönde araç yoğunluğu görülüyor.

TEM Otoyolu'nda Sancaktepe ile Ataşehir, Şile Otoyolu'nda ise Altunizade ile Ümraniye arasında araçlar güçlükle ilerliyor.

Ataşehir Yeni Çamlıca Mahallesi Balaban ve Necip Fazıl bulvarları ile Albayrak Caddesi'nde araçlar kontrollü ilerliyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişte trafik yoğunluğu Ünalan'dan başlıyor. Diğer istikamette Çağlayan'dan başlayan trafik yoğunluğu, köprüde normale dönerken Ataşehir'de artıyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Avrupa Yakası'na geçişlerde trafik yoğunluğu Ümraniye ayrımından başlıyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Büyükçekmece ile Zincirlikuyu arasında her iki yönde trafik yoğunluğu görülüyor.

Hadımköy yolunda, D-100 Haramidere kavşağı ile TEM Otoyolu arasında her iki yönde trafik yoğunlaşıyor.

Basın Ekspres Caddesi'nde trafik her iki yönde ağır ilerlerken, Alibeyköy ile Eminönü ve Karaköy ile Ortaköy arası sahil yollarında da çift yönlü trafik yoğunluğu gözleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası'na göre kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı.

TOPLU TAŞIMA DURAK VE ARAÇLARINDA YOLCU YOĞUNLUĞU

Öte yandan, akşam saatlerinde mesainin bitmesiyle evlerine gitmeye çalışan yolcular tramvay, metro, otobüs ve metrobüs duraklarında yoğunluk oluşturdu.

Kent genelindeki bazı metrobüs, İETT ve tramvay aktarma istasyonlarının da bulunduğu Zincirlikuyu, Cevizlibağ ve Zeytinburnu'nda yoğunluk gözlendi.

Turnike bölgesinden metrobüse, metroya veya otobüs duraklarına ulaşmaya çalışanlar zor anlar yaşadı.

Etiketler : İSTANBUL TRAFİK YOĞUNLUK YAĞIŞ
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