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11 Nisan 2024 Perşembe 15:32:00 - Güncelleme:11 Nisan 2024 Perşembe 15:32:00

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 71'e çıktı

Kaynak: AA

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Ramazan Bayramı dolayısıyla köprü ve otoyollar ile toplu taşıma araçlarının ücretsiz olduğu İstanbul'un bazı noktalarında hem trafik hem de yolcu yoğunluğu oluştu.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Hadımköy ve TEM Otoyolu Bahçeşehir mevkilerinde çift yönlü oluşan yoğunluk trafiğin ağır seyretmesine sebep oldu.

Avrupa'dan Anadolu Yakası'na geçişte, TEM Otoyolu'nda Mahmutbey gişeler mevkisinden Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güzergahında trafik yavaş ilerlerken, D-100 kara yolunda Bakırköy'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişine kadar yoğunluk oluştu.

İstanbul Boğazı'nın her iki kıyısında ve kentin sahil kesimlerinde de trafik yoğunluğu yaşanırken, Sarayburnu'ndan Eyüpsultan'a kadar olan güzergahta araçlar yavaş ilerledi.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 71'E ÇIKTI

Anadolu Yakası'nda da D-100 kara yolunda Tuzla'dan Kadıköy'e kadar trafik yavaş ilerlerken, TEM Otoyolu'nda ise Sultanbeyli'den başlayan trafik yoğunluğu Ataşehir ve Üsküdar mevkisine kadar devam etti. Altunizade'de de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü mevkisinde trafik yavaş seyretti. Yine Ataşehir'den Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar da araçlar trafikte ağır ilerledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik Uygulaması'na göre, saat 15.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 71 olarak ölçüldü.

DURAKLARDA KALABALIK OLUŞTU

Öte yandan, güneşli havanın etkili olduğu Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde vatandaşlar dışarı çıkmayı tercih etti. İstanbul'daki metro, metrobüs, otobüs, Marmaray ve deniz taşıtlarının ücretsiz olması, toplu ulaşım araçlarında kalabalık oluşturdu.

Bazı metrobüs, İETT ve tramvay aktarma istasyonlarının da bulunduğu noktalarda yoğunluk gözlendi.

Turnike bölgesinden metrobüse, metro veya otobüs duraklarına ulaşmaya çalışanlar kalabalığın da etkisiyle zor anlar yaşadı.

Şirinevler Metrobüs Durağı'nda kalabalık oluştu. Yenikapı'da oluşan yoğunluk nedeniyle de yolcular metro ve Marmaray'a binmekte güçlük çekti.

Çok sayıda yolcunun Haramidere Metrobüs Durağı'nda beklediği görülürken, kalabalık nedeniyle yolcuların bir kısmının metrobüse binemediği, sıradaki aracı beklediği gözlendi.

Eminönü, Sirkeci ve Gülhane tramvay duraklarında da yolcu yoğunluğu yaşandı.

İSTANBULLULAR SAHİL KESİMLERİNE AKIN ETTİ

Havanın güzel olmasını fırsat bilenlerin bayram gezisi için deniz kenarlarını tercih etmesi, Zeytinburnu, Bakırköy ve Kadıköy sahilinde yoğunluğa sebep oldu.

Tatilini Adalar'da geçirmek isteyenler de Kadıköy İskelesi'ne gelerek, vapura binmek için uzun kuyruk oluşturdu.

Kadıköy Adalar İskelesi'nde yolcu kapasitesi dolduğu için kapılar kapatıldı. Seferler yapıldıkça, sıra bekleyen yolcuların iskeleye alınmaya devam ettiği görüldü. Yine Eminönü'ndeki vapur iskelelerinde de yoğun kalabalık oluşurken, vapura binmeye çalışan yolcular arasında yer yer gerginlikler yaşandı.

Kadıköy-Eminönü, Kadıköy-Beşiktaş, Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy iskelelerinde de yoğunluk yaşandı.

Etiketler : istanbul trafik yoğunluk
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