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11 Eylül 2023 Pazartesi 18:44:00 - Güncelleme:11 Eylül 2023 Pazartesi 18:44:00

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 60'a ulaştı

Kaynak: IHA

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İstanbul'da okulların ilk gününde trafik yoğunluğu oluştu

İstanbul'da 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının ilk gününde trafik yoğunluğu yaşandı. Mecidiyeköy ve Yenibosna'da görüntülenen trafik yoğunluğu il genelinde yüzde 60'a ulaştı.

2023-2024 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla yaklaşık 20 milyon öğrenci için bugün ilk ders zili çaldı. Okulların açılmasıyla İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı. Mecidiyeköy ve Yenibosna'da görüntülenen trafik yoğunluğu il genelinde yüzde 60'a ulaştı.

Etiketler : İSTANBUL TRAFİK TRAFİK YOĞUNLUĞU
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