İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 60'a ulaştı
Kaynak: IHA
İstanbul'da okulların ilk gününde trafik yoğunluğu oluştu
İstanbul'da 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının ilk gününde trafik yoğunluğu yaşandı. Mecidiyeköy ve Yenibosna'da görüntülenen trafik yoğunluğu il genelinde yüzde 60'a ulaştı.
2023-2024 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla yaklaşık 20 milyon öğrenci için bugün ilk ders zili çaldı. Okulların açılmasıyla İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı. Mecidiyeköy ve Yenibosna'da görüntülenen trafik yoğunluğu il genelinde yüzde 60'a ulaştı.
- Bakan Tunç: Ara buluculukta toplamda 8 bin 664 başvuru yapıldı
- CHP'li Öztrak'tan 'EOKA' rezaletine akla ziyan savunma: "Çok güzel, dört dörtlük video"
- AK Partili Göksu'dan İmamoğlu'na sert tepki: "Yatırımlarda yüzde 80 geri gitmiş"
- Türkiye'den Libya'ya taziye
- Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 17 FETÖ'cü yakalandı
- Türkiye-Senegal vakıflar mutabakatı imzaladı