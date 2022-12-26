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26 Aralık 2022 Pazartesi 08:09:00 - Güncelleme:26 Aralık 2022 Pazartesi 08:09:00

İstanbul'da trafik yoğunluğu

Kaynak: IHA

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İstanbul'da haftanın ilk gününde trafik ve toplu ulaşımda yoğunluk yaşanırken İstanbul genelinde trafik yoğunluk oranı yüzde 54 olarak ölçüldü. Anadolu Yakası'nda yoğunluk oranı 56'ya ulaştı.

Haftanın ilk iş gününde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritası verilerine göre, il genelindeki yoğunluk saat 07.40 itibarıyla yüzde 54 olarak ölçülürken Anadolu Yakası'nda trafik yoğunluğu yüzde 56'lara ulaştı.

D-100 Kara Yolu Kadıköy ve Maltepe mevkilerinde sabahın ilk saatlerinden itibaren araç trafiğinde büyük ölçüde yoğunluk yaşandı. Sürücüler, yoğunluk nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken, trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Etiketler : istanbul haftanın ilk iş günü trafik yoğunluğu trafik
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