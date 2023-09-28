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28 Eylül 2023 Perşembe 17:47:00 - Güncelleme:28 Eylül 2023 Perşembe 17:47:00

İstanbul'da trafik durma noktasına geldi... Yoğunluk yüzde 80'i aştı

Kaynak: AA

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İstanbul'da sağanak nedeniyle trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı. Su baskınlarının yaşandığı Başakşehir, Büyükçekmece, Sultangazi, Gaziosmanpaşa ve Arnavutköy'de trafik durma noktasına geldi.

Kentte etkisini artıran sağanak nedeniyle trafik yoğunluğu yüzde 80'e yükseldi.

Sabah saatlerinde başlayan ve öğleden sonra etkisini artıran sağanak sebebiyle bazı yol ve caddelerde su birikintileri oluştu. Bazı yollar suyla kaplanırken araçlar mahsur kaldı, sürücüler zor anlar yaşadı.

Yağışın etkisiyle kent genelinde akşam saatlerinde trafik yoğunluğu da arttı. Su baskınlarının yaşandığı Başakşehir, Büyükçekmece, Sultangazi, Gaziosmanpaşa ve Arnavutköy'de trafik durma noktasına geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası'na göre saat 17.32 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 80 oldu.

Etiketler : trafik istanbul yağış
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