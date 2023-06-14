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14 Haziran 2023 Çarşamba 09:16:00 - Güncelleme:14 Haziran 2023 Çarşamba 09:16:00

İstanbul'da TKP/ML operasyonu: 3 gözaltı

Kaynak: TRT Haber

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İstanbul Maltepe'de bombalı pankart asılmasıyla ilgili operasyonda terör örgütü TKP/ML'li 3 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da TKP/ML silahlı terör örgütüne yönelik; 24 Mart'ta Maltepe'de mombalı pankart asılması konusu ile ilgili olarak olayı gerçekleştiren 3 şahsa yönelik olarak 3 adrese gerçekleştirilen operasyonel çalışma sonucunda 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

İkametlerde yapılan aramalarda şahıslara ait dijital materyallere ve yasaklı yayınlara el konuldu.

Etiketler : istanbul maltepe bombalı pankart terör örgütü yakalandı
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