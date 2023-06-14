İstanbul'da TKP/ML operasyonu: 3 gözaltı

İstanbul'da TKP/ML silahlı terör örgütüne yönelik; 24 Mart'ta Maltepe'de mombalı pankart asılması konusu ile ilgili olarak olayı gerçekleştiren 3 şahsa yönelik olarak 3 adrese gerçekleştirilen operasyonel çalışma sonucunda 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

İkametlerde yapılan aramalarda şahıslara ait dijital materyallere ve yasaklı yayınlara el konuldu.