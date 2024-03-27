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27 Mart 2024 Çarşamba 10:57:00 - Güncelleme:27 Mart 2024 Çarşamba 10:57:00

İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 10 gözaltı

Kaynak: AA

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İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 10 zanlı yakalandı.

İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütünün gençlik yapılanmasında faaliyet yürüten ve yasa dışı sokak eylemleri yapabilecekleri değerlendirilen 11 şüpheli tespit edildi.

Şüphelilerin, eylem amacıyla Yunanistan'dan Türkiye'ye gönderilen örgüt mensuplarının sınır geçişlerini organize ettikleri ve terör örgütüyle bağlantılı faaliyetlerine devam ettikleri de belirlendi.

Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 10 zanlıyı gözaltına alındı. 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Etiketler : istanbul terör örgütü operasyon
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