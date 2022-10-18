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18 Ekim 2022 Salı 10:42:00 - Güncelleme:18 Ekim 2022 Salı 10:42:00

İstanbul'da terör örgütü PKK operasyonu: O terörist yakalandı

Kaynak: İHA

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İstanbul'da bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonda, örgütün sözde “KCK-Maliye” birimine bağlı Doğu Gümrükler Cephesinde Irak-İran sınırında Pencevin bölgesinde sözde Tim Komutanlığı yaptığı tespit edilen “Kendal-Numan Amed” kod adlı terörist S.Ö., havalimanında yakalandı. Yakalanan teröristin, PKK'nın sözde “Yürütme Konseyi” üyesi Duran Kalkan tarafından özel olarak terör örgütünün Suriye kolu PYD-YPG içerisinde görevlendirildiği ve Suriye'de faaliyette bulunan ülkelerden kamyonlarla alınan ağır silahların depolandığı sözde “Cephane” biriminde faaliyet yürüttüğü de tespit edildi.

İstanbul'da bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonda, örgütün sözde "KCK-Maliye" birimine bağlı Doğu Gümrükler Cephesinde Irak-İran sınırında Pencevin bölgesinde sözde Tim Komutanlığı yaptığı tespit edilen "Kendal-Numan Amed" kod adlı terörist S.Ö., havalimanında yakalandı. Yakalanan teröristin, PKK'nın sözde "Yürütme Konseyi" üyesi Duran Kalkan tarafından özel olarak terör örgütünün Suriye kolu PYD-YPG içerisinde görevlendirildiği ve Suriye'de faaliyette bulunan ülkelerden kamyonlarla alınan ağır silahların depolandığı sözde "Cephane" biriminde faaliyet yürüttüğü de tespit edildi.

Etiketler : İstanbul PKK OPERASYON
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