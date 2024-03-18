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İstanbul'da terör örgütü elebaşı posteri açan 2 şüpheli tutuklandı
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18 Mart 2024 Pazartesi 20:59:00 - Güncelleme:18 Mart 2024 Pazartesi 20:59:00

İstanbul'da terör örgütü elebaşı posteri açan 2 şüpheli tutuklandı

Kaynak: AA

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İstanbul'da, terör örgütü PKK/KCK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini açtıkları tespit edilen 5 şüpheliden 2'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İstihbarat ve Terörle Mücadele şube müdürlüklerince, bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalara ilişkin şunlar kaydedildi:

"17 Mart'ta İstanbul Yenikapı Miting Alanı'nda gerçekleşen nevruz programında miting alanında bulunan kule üzerine çıkıp PKK/KCK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan posteri açan 3 şahıs ve Twitter isimli sosyal medya sitesinde PKK/KCK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan posteri açtıkları tespit edilen 2 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, 18 Mart'ta çıkarıldıkları adli makamlarca 3 şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakılmış, 2 şahıs ise tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir."

Etiketler : PKK İSTANBUL ÖCALAN TUTUKLAMA
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