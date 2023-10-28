VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Hukuk ve ahlak tanımayan bir güç ancak zulüm üretir"
İTO'nun Eminönü'ndeki binası Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla Türk bayrağıyla aydınlatıldı
"İncirlik Üssü'nden kalkan savaş uçaklarının İsrail'e uçtuğu" iddiası yalanlandı
MSB: 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi
Elektrikte son kaynak tedarik tarifesi tüketim miktarları değişmedi
Cumhuriyet'in 100. yılına iz bırakacak etkinlikler yapılacak
28 Ekim 2023 Cumartesi 10:38:00 - Güncelleme:28 Ekim 2023 Cumartesi 10:38:00

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı

Kaynak: AA

ABONE OL

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte faaliyet gösterdikleri tespit edilen "yabancı terörist savaşçı" diye nitelendirilen şüphelilerin yakalanması için 6 ilçede belirlenen 10 adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan 7 yabancı uyruklu şüpheli emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Ayrıca operasyon düzenlenen bazı adreslerde 12 düzensiz göçmen de yakalandı.

Etiketler : istanbul deaş operasyon
Münasebetsiz bir gün!

Münasebetsiz bir gün!
Simeone Ayasofya'yı gezdi

Simeone Ayasofya'yı gezdi
Cumhuriyet marşı besteledi

Cumhuriyet marşı besteledi
Gençlerin tiyatroya ilgisi var

Gençlerin tiyatroya ilgisi var
Doğum gününde yad edildi

Doğum gününde yad edildi
At üzerinde güzellik yarışması

At üzerinde güzellik yarışması
Kültür buluşması

Kültür buluşması
Meryem New York'ta

Meryem New York'ta
Uyku sorunu yaşıyor

Uyku sorunu yaşıyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX