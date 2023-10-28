İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı
Kaynak: AA
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte faaliyet gösterdikleri tespit edilen "yabancı terörist savaşçı" diye nitelendirilen şüphelilerin yakalanması için 6 ilçede belirlenen 10 adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda gözaltına alınan 7 yabancı uyruklu şüpheli emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Ayrıca operasyon düzenlenen bazı adreslerde 12 düzensiz göçmen de yakalandı.
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- İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı