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İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon
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22 Kasım 2023 Çarşamba 11:56:00 - Güncelleme:22 Kasım 2023 Çarşamba 11:56:00

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon

Kaynak: IHA

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İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen geniş çaplı operasyonda, örgüt yanlısı sosyal medyadaki bot hesapları kuran ve örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen H.Ö. (51) ve Y.İ. (49) isimli kişilerin de aralarında olduğu 13 şüpheli yakalandı. Baskınlarda, aynı evlerde barınan 6 kaçak göçmen de yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen geniş çaplı operasyonda, örgüt yanlısı sosyal medyadaki bot hesapları kuran ve örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen H.Ö. (51) ve Y.İ. (49) isimli kişilerin de aralarında olduğu 13 şüpheli yakalandı. Baskınlarda, aynı evlerde barınan 6 kaçak göçmen de yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Etiketler : terör örgütü deaş operasyon istanbul
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