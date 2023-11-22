İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon
Kaynak: IHA
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen geniş çaplı operasyonda, örgüt yanlısı sosyal medyadaki bot hesapları kuran ve örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen H.Ö. (51) ve Y.İ. (49) isimli kişilerin de aralarında olduğu 13 şüpheli yakalandı. Baskınlarda, aynı evlerde barınan 6 kaçak göçmen de yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen geniş çaplı operasyonda, örgüt yanlısı sosyal medyadaki bot hesapları kuran ve örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen H.Ö. (51) ve Y.İ. (49) isimli kişilerin de aralarında olduğu 13 şüpheli yakalandı. Baskınlarda, aynı evlerde barınan 6 kaçak göçmen de yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.