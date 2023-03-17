İstanbul'da terör operasyonu... 20 şüpheli yakalandı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ ve El Kaide operasyonunda 20 zanlı yakalandı

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ ve El Kaide adına faaliyet yürüten zanlıların, Suriye'deki çatışma bölgelerinde ölen DEAŞ mensuplarının eşlerini ve terör örgütü PKK elinde esir bulunanları kaçak yollarla ülkeye, sözde cihat etmek amacıyla örgüte katılmak isteyenleri de yasa dışı şekilde Suriye'ye geçirmeye çalıştıklarını belirledi.

Sosyal medya üzerinden DEAŞ ve El Kaide adına para toplamaya çalışan şüphelilerin, kurdukları yasa dışı dernek aracılığıyla örgüt sempatizanlarını, DEAŞ elinde esir olanlar için para vermeye teşvik ettikleri saptandı.

Teknik ve fiziki takiplerin ardından il genelinde şüphelilere ait 12 adres tespit eden polis, düzenlediği eş zamanlı operasyonda 20 kişiyi gözaltına aldı.

Adreslerdeki aramalarda, 2'si kurusıkıdan bozma 4 tabanca, çok sayıda fişek, dijital materyal, örgütsel doküman ve sözde DEAŞ flaması ele geçirildi.

Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.