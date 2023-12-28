İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonu: 22 gözaltı
Kaynak: AA
İstanbul'da DEAŞ operasyonunda 22 şüpheli yakalandı. Ekiplerin 3 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.
İstanbul'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, 25 kişinin terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edildi.
Savcılığın talimatı üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 22 şüpheli yakalandı.
Ekiplerin 3 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.