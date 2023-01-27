İstanbul'da terör örgütlerine operasyon: 10 şüpheli yakalandı
Kaynak: AA
İstanbul'da El Kaide, HTŞ ve DEAŞ gibi radikal terör örgütlerine yönelik 7 ilçede 12 farklı adrese düzenlenen operasyonlarda yabancı uyruklu 10 şüphelinin yakalandığı bildirildi.
İstanbul'da terör örgütleri DEAŞ, HTŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ, El Kaide ve HTŞ terör örgütleri ve çatışma bölgeleriyle iltisaklı şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, ülke için tehlike oluşturdukları değerlendirilen "yabancı terörist savaşçı" diye nitelendirilen şüphelilerin yakalanması için 7 ilçede belirlenen 12 adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli emniyete götürüldü.
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