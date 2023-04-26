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26 Nisan 2023 Çarşamba 10:33:00 - Güncelleme:26 Nisan 2023 Çarşamba 10:33:00

İstanbul'da terör operasyonu! Yeşil Sol Parti milletvekili adayı Ayten Dönmez gözaltında

Kaynak: TRT Haber

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Yeşil Sol Parti'nin Kocaeli milletvekili adayı Ayten Dönmez, "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan gözaltına alındı.

Yeşil Sol Parti'nin Kocaeli'de 13. sıradan milletvekili adayı olan Ayten Dönmez, İstanbul Üsküdar'da gözaltına alındı.

Dönmez'in, geçmiş dönemde illegal yollarla yurt dışına çıkarak PKK/KCK terör örgütünün kırsal alan yapılanmasına katıldığı, siyasi/ideolojik veya silahlı eğitim aldıktan sonra yine illegal yollarla yurt içine geldiği belirlendi.

Şahsa yönelik sorgulamada Dönmez'in, "Silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanuna muhalefet" suçundan kaydı olduğu tespit edildi.

Etiketler : terör operasyonu yeşil sol parti milletvekili adayı ayten dönmez pkk
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