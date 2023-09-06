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06 Eylül 2023 Çarşamba 16:19:00 - Güncelleme:06 Eylül 2023 Çarşamba 16:19:00

İstanbul'da terör operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Kaynak: IHA

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İstanbul'da 2 PKK destekçisi tutuklandı

İstanbul'da, bölücü terör örgütü PKK'nın propagandasını yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 6 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kentin iki farklı ilçesinde terör örgütü PKK yandaşı olan ve çeşitli eylemlere karışan kişilere yönelik 10 ayrı adrese operasyon düzenlenmiş, 1 Eylül Cuma günü Bağcılar Demirkapı Mahallesi'nde terör örgütü övücü, destekleyici slogan eşliğinde havai fişekli korsan gösteri gerçekleştirdikleri tespit edilen 9 kişinin 6'sı yakalanarak gözaltına alınmıştı. Yakalanan şüphelilerin polisteki ifade işlemleri tamamlandıktan sonra bu sabah önce sağlık kontrolü için hastaneye, daha sonra ise Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerin 4'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, Fırat K. ve Furat Ş. isimli 2 PKK yandaşı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Etiketler : istanbul terör operasyon pkk
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