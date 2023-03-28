İstanbul'da terör operasyonda 4 kişi yakalandı
Kaynak: AA
İstanbul'da terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, çalışma sonucunda belirledikleri 7 ayrı adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, 4 şüpheliyi yakaladı.
Adreslerdeki aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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