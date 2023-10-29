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29 Ekim 2023 Pazar 19:00:00 - Güncelleme:29 Ekim 2023 Pazar 19:00:00

İstanbul'da tarihi geçit töreni: Türk donanması nefes kesti

Kaynak: AA

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Türk donanmasının Cumhuriyet'in 100. yılındaki resmigeçidi heyecanla izlendi. Resmigeçidi vatandaşlar cep telefonu kameralarıyla kayıt altına almayı da ihmal etmedi. Yaklaşık iki saat süren resmigeçit, gün batımıyla birlikte unutulmaz görüntülere sahne oldu.

İstanbul Boğazı'nda, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla gerçekleştirilen tarihin en büyük resmigeçidini vatandaşlar heyecanla izledi.

Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla milli üretim TCG Anadolu'nun rehberlik ettiği 100 savaş gemisinin yanı sıra jet ve helikopterlerle gerçekleştirilen resmigeçit, Boğaz'ın her iki yakasına gelen binlerce vatandaş tarafından takip edildi.

Resmigeçitte Sarayburnu'ndan hareket eden gemilere, jetler ve helikopterler Boğaz semalarında uçuş yaparak eşlik etti.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu tarafından komuta edilen resmigeçide vatandaşlar, alkışlarla ve ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak destek verdi. Aileleriyle birlikte geçişi izlemeye gelen çocukların heyecanlı oldukları gözlendi.

Resmigeçidi vatandaşlar cep telefonu kameralarıyla kayıt altına almayı da ihmal etmedi.

Yaklaşık iki saat süren resmigeçit, gün batımıyla birlikte unutulmaz görüntülere sahne oldu.

Resmigeçit, Boğaz'ın yanı sıra İstanbul'un farklı noktalarına kurulan seyir alanlarından da izlendi.

Etiketler : donanma resmigeçit CUMHURİYET 100 YAŞINDA İSTANBUL BOĞAZI
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