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İstanbul'da taksiciler yeni tarife için taksimetre cihazlarını güncelliyor
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11 Ocak 2024 Perşembe 19:21:00 - Güncelleme:11 Ocak 2024 Perşembe 19:21:00

İstanbul'da taksiciler yeni tarife için taksimetre cihazlarını güncelliyor

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İstanbul'da taksiciler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararıyla ücretlere yapılan zammın ardından taksimetre cihazlarını güncellemeye başladı.

UKOME'nin 8 Ocak'taki toplantısında taksi ücretlerine yapılan yüzde 28,09'luk zam sonrasında 12 Ocak'ı 13'üne bağlayan gece uygulamaya geçecek yeni tarife nedeniyle taksi şoförleri taksimetre ayar istasyonlarına giderek cihazlarını güncelledi.

Ataşehir'de taksimetre servis yöneticisi Uğur Keskin, UKOME kararıyla taksimetrelere yüzde 28,09'luk zam yapıldığını söyledi.

Taksimetre servislerinde yoğunluk yaşanmaması, taksicilerin mağdur olmaması için gerekli güncellemeleri yaptıklarını belirten Keskin, "UKOME kararı açıklandıktan bir gün sonra güncelleme işlemlerine başladık. Güncellemeler aktif olarak devam ediyor. Taksici esnafımız da talep gösteriyor. Şu anda müsait olup gelerek güncelleme yaptıranlar var. Yine son güne bırakanlar da olacak, yoğunluk yarın daha fazla olacaktır" dedi.

TAKSİLER 7/24 DENETLENİYOR

Taksilerde dijital dönüşümün devam ettiğini aktaran Keskin, şunları kaydetti:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi, taksilerde ulaşım-denetim-yönetim sistemini aktif hale getirip çok önem veriyor. Taksilerde kamera sistemleri mevcut. Yolcularımızın yolculuğunu en güvenli, kaliteli şekilde yapabilmesi için taksiler 7/24 denetleniyor. Kamera görüntüleri iç ve dış olmak üzere anlık uzaktan takip ediliyor. Buna ek olarak GPS sistemleri de mevcut. Taksilerin anlık konumları takip ediliyor. Taksilerde konumlandırılan panik butonları sayesinde de sürücülerimiz herhangi bir adli vaka durumunda gerekli mercilere alarmla bilgi veriyor."

UKOME'nin aldığı kararla taksimetre açılış ücreti 19,17 liradan 24,55 liraya, sarı taksi mesafe ücreti kilometre başına 13,75 liradan 17,61 liraya, sarı taksi zaman tarifesi ücreti saatlik 152,73 liradan 195,63 liraya, sarı taksi indi-bindi ücreti ise 70 liradan 90 liraya çıkmıştı.

Etiketler : taksi güncelleme taksimetre zammı İBB UKOME
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