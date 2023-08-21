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21 Ağustos 2023 Pazartesi 21:03:00 - Güncelleme:21 Ağustos 2023 Pazartesi 21:03:00

İstanbul'da taksi denetimi

Kaynak: AA

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İstanbul Fatih'te polis ekipleri, yolcu seçen veya taksimetre açmayan taksicilere yönelik denetim gerçekleştirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Eminönü İskele Meydanı'nda ticari taksileri durdurarak evrak incelemesi yaptı. Ekipler ayrıca taksi şoförlerine yönelik emniyet kemeri kullanma, taksimetre açma, yolcu seçip seçmediklerine ilişkin denetim gerçekleştirdi. Denetimler sırasında bir sivil trafik polisi, durdurduğu taksi şoförü ile aralarında geçen diyaloğu kamerayla kayıt altına aldı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, polis memurunun "Taksim'e gidiyor musun?" diye sorduğu şoför "Önümde polis var, evraklarım eksik. Buradan kaçmaya çalışıyorum. Evrak eksik, polis ararsa ceza yazar." yanıtını verdi. Bunun üzerine denetim noktasına getirilerek kontrol edilen taksinin evrakında herhangi bir eksiklik bulunmadığı belirlenirken, sürücüye yolcu seçtiği gerekçesiyle 4 bin 64 lira ceza kesilerek, aracı 10 gün süreyle trafikten men edildi. Bu sırada cezaya itiraz eden taksi şoförü kendisini durduran polis memuruna tepki göstererek, ceza makbuzunu yere attı. Denetimde, yolcu seçtiği gerekçesiyle bir başka sürücüye de 4 bin 64 lira ceza kesilerek aracı 10 gün süreyle trafikten men edildi. Eminönü'nde oğluyla taksi bekleyen Can Aksungur, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir buçuk saat taksi beklediğini, uygulamadan çağırdığı aracın da turist aldığını söyleyerek, taksi sorununun çözülmesini talep etti. Çok sayıda emniyet personelinin görev aldığı denetimlerde, yolcu seçme şikayetlerinin yoğun olduğu Eminönü, Taksim, Şişli gibi merkezi yerlerdeki söz konusu ihbarları hızlıca değerlendiren polis memurları, ayrıca vatandaşlara taksilere binme konusunda da yardımcı oluyor.

Etiketler : istanbul taksi denetim
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