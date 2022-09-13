VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Almanya'da enerji krizinin faturası tüketicilere yansıyor
DSÖ: Avrupa'da 17 milyondan fazla kişide en az 3 ay Kovid-19 belirtileri görüldü
Sağlık Bakanlığı'ndan MHRS randevularına ilişkin açıklama
AB: Suriyelilerin dönüşünü destekliyoruz ama şartlar oluşmadı
Sektör temsilcileri Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini değerlendirdi
Lavrov, dolar ve avronun uluslararası ticarette rolünü azaltmanın öncelikleri olduğunu belirtti
AK Parti, 2023 seçimlerine yönelik teşkilat çalışmalarını hızlandırdı
Çin Dışişleri Bakanı Vang, Japonya'ya "ekonomik bağların koparılmaması" mesajı verdi
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin temeli yılbaşında atılacak
Google'a 25 milyar avroluk tazminat davası
ABD'nin enflasyonu piyasaları negatif etkiledi
Almanya Başbakanı Scholz'dan vatandaşlarına enerji krizini birlikte aşma çağrısı
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Kosova'nın bağımsızlığını tanımayacağız
İzmir'de yurt dışına kaçırılmaya çalışan 8 bin 194 sikke ele geçirildi
OPEC: Küresel petrol üretimi ağustosta arttı
Akdeniz'de, NATO tatbikatı 'Dynamic Mariner/Mavi Balina' düzenleniyor
İstanbul'da suya yüzde 40,38 zam yapıldı
İTO Başkanı Avdagiç'ten "sosyal konut projesi"ne ilişkin değerlendirme
Türk Telekom'un Kenan İmirzalıoğlu'yla çektiği yeni reklam yayınlandı
"Ukrayna'da 293 uçak, 154 helikopter, 4 bin 900 tank ve zırhlı yok ettik"
Aliyev Ordu karargahında!
Hayalet SİHA TB4 mü geliyor?
Yüzyılın en büyük Sosyal Konut Projesi
"TOKİ dünyaya model oldu"
13 Eylül 2022 Salı 16:32:00 - Güncelleme:13 Eylül 2022 Salı 16:32:00

İstanbul'da suya yüzde 40,38 zam yapıldı

Kaynak: AA

ABONE OL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinde, su fiyatlarına yüzde 40,38 oranında zam yapıldı.

İSKİ 3. Olağanüstü Genel Kurulu, Saraçhane'deki İBB Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

İBB Meclisi 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında gerçekleşen oturumda, İSKİ Genel Müdürlüğünün, İSKİ su ve atık su tarife teklifleri gündeme geldi.

İBB Meclisi'nde gruplarının ortak teklifiyle suya yüzde 40,38 zam yapıldı.

Etiketler : iski istanbul su zam istanbul büyükşehir belediyesi meclisi
Gülben yazı kapattı

Gülben yazı kapattı
Albüm 2023'te

Albüm 2023'te
Hayat el ele yürünmeli

Hayat el ele yürünmeli
Polisiye dönüş

Polisiye dönüş
Evler ayrıldı

Evler ayrıldı
Albüm yok konser var

Albüm yok konser var
‘Kim der 79 yaşında'

‘Kim der 79 yaşında'
Kendini işine verdi

Kendini işine verdi
Altın Ebru

Altın Ebru

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes