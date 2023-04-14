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14 Nisan 2023 Cuma 12:30:00 - Güncelleme:14 Nisan 2023 Cuma 12:30:00

İstanbul'da suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 131 şüpheli yakalandı

Kaynak: AA

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Kırmızı bültenle aranan ve İtalya'da yakalanan Barış Boyun'un yönettiği organize suç örgütüne yönelik operasyonda 131 şüpheli yakalandı, çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında kırmızı bültenle arama kararı bulunan ve İtalya'da yakalanan Barış Boyun liderliğindeki silahlı organize suç örgütünün deşifresine yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından alınan soruşturma kararıyla çalışma başlattı.

Soruşturma süresince meydana gelen eylemleri, Boyun'un para karşılığında münferit kişi veya gruplara yaptırdığı gibi üçüncü şahısları azmettirdiğini, cinayet ve kasten yaralama eylemlerini de kendi suç örgütü adına para karşılığında gerçekleştirdiğini belirleyen ekipler, eylemlerin bir kısmının uyuşturucu ticaretinden elde edilen haksız kazancın pay edilmesinden kaynaklı sorunlar sebebiyle gerçekleştirildiğini tespit etti.

SUÇ ÖRGÜTÜ 103 EYLEM GERÇEKLEŞTİRDİ

Ekipler ayrıca örgütün sosyal medya mecralarını aktif olarak kullanarak yeni üyeler kazandığını, üyelerin daha önce terör suçları da dahil olmak üzere çeşitli adli olaylara karışan zanlılardan olduğunu belirledi.

Çalışmalarını tamamlayan ekipler, Haliç Köprüsü'nde çıkan silahlı çatışmada Cumali Aslan'ın, Kağıthane'deki silahlı çatışma arasında kalan Kur'an kursu hocası Ramazan Arslan'ın, Beşiktaş'ta bir eğlence mekanında Yasin Keskin'in, Şişli'de Sırp suç örgütü elebaşı Jovan Vukotiç ile Beyoğlu'nda Kasımpaşa Spor tribün lideri Yüksel Ustahüseyin'in öldürülmesi konuları başta olmak üzere, İstanbul genelinde çalıntı araçlar ve motosikletlerle 103 eylem gerçekleştiren suç örgütü üyelerinin yakalanmasına yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 131 şüpheli yakalanırken adreslerde yapılan aramalarda 2 kalaşnikof silah, 2 otomatik tabanca, 72 ruhsatsız tabanca, 2 anahtarlık görünümlü suikast silahı, 6 tüfek, 2 çelik yelek ile 1 kilogram uyuşturucu, çok sayıda mermi ve dijital materyal ele geçirildi.

Emniyete getirilen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Etiketler : istanbul emniyet müdürlüğü barış boyun operasyon suç örgütü
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