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09 Kasım 2023 Perşembe 20:52:00 - Güncelleme:09 Kasım 2023 Perşembe 20:52:00

İstanbul'da suç örgütü operasyonunda 6 kişi tutuklandı

Kaynak: AA

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İstanbul'da, Barış Boyun'un elebaşılığını yaptığı suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında kırmızı bültenle arama kararı bulunan ve İtalya'da yakalandıktan sonra serbest bırakılan Barış Boyun'un elebaşılığını yaptığı suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, örgüt üyelerinin, 29 Ekim'de Eyüpsultan'da 2 kişinin alıkonularak darbedilmesi, 2 Kasım'da Beşiktaş'ta Kalaşnikof marka uzun namlulu silahla bir otomobilin kurşunlanması eylemlerine karıştıklarını ve 5 Kasım'da da Avcılar'da eylem planlaması aşamasında olduklarını belirledi.

Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda H.Ş, E.B. ve H.H'nin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alınırken, Sultangazi'deki bir ikamette Glock marka tabanca ve 14 fişek ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Olayla ilgisi olduğu tespit edilen 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor.

Etiketler : İSTANBUL SUÇ ÖRGÜTÜ OPERASYON
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