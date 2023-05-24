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İstanbul'da sosyal medyadan PKK propagandası yaptığı belirlenen 13 zanlı gözaltına alındı
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24 Mayıs 2023 Çarşamba 10:30:00 - Güncelleme:24 Mayıs 2023 Çarşamba 10:30:00

İstanbul'da sosyal medyadan PKK propagandası yaptığı belirlenen 13 zanlı gözaltına alındı

Kaynak: AA

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İstanbul'da sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı tespit edilen 13 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya uygulamaları üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Çalışma sonucunda 13 şüphelinin kimliklerini tespit eden ekipler, Bayrampaşa, Bahçelievler, Bağcılar, Esenyurt, Eyüpsultan, Esenler, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece, Sultangazi ve Pendik'teki 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 13 zanlı gözaltına alındı, adreslerde yapılan aramalarda kurusıkı tabanca ile çok sayıda yasaklı yayın ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Etiketler : istanbul sosyal medya propaganda terör örgütü pkk gözaltı
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