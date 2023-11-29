İstanbul'da şiddetli yağış uyarısı: Valilik'ten 'gece yarısına kadar sürecek' açıklaması

Vali Davut Gül, kentte devam eden yağışın gece yarısına kadar etkisini sürdüreceğini belirtti.

Davut Gül sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

İstanbul genelinde yağışlar azalmakla birlikte gece yarısına kadar etkisini sürdürecek.

Evini su basan ya da su basma riski bulunan hemşehrilerimiz 112 veya kaymakamlıklara müracaat ettiği takdirde misafir ediyoruz.

Geçmiş olsun