İstanbul'da şiddetli yağış uyarısı: Valilik'ten 'gece yarısına kadar sürecek' açıklaması
İstanbul Valisi Davut Gül, kentte devam eden yağışın gece yarısına kadar etkisini sürdüreceğini belirtti.
Vali Davut Gül, kentte devam eden yağışın gece yarısına kadar etkisini sürdüreceğini belirtti.
Davut Gül sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
İstanbul genelinde yağışlar azalmakla birlikte gece yarısına kadar etkisini sürdürecek.
Evini su basan ya da su basma riski bulunan hemşehrilerimiz 112 veya kaymakamlıklara müracaat ettiği takdirde misafir ediyoruz.
Geçmiş olsun
İstanbul genelinde yağışlar azalmakla birlikte gece yarısına kadar etkisini sürdürecek.— Davut GÜL (@gul_davut) November 29, 2023
Evini su basan ya da su basma riski bulunan hemşehrilerimiz 112 veya kaymakamlıklara müracaat ettiği takdirde misafir ediyoruz.
Geçmiş olsun
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