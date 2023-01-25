İstanbul'da sıcaklıklar azalacak: Hafta sonu kuvvetli yağış bekleniyor

İstanbul'da hafta sonu kuvvetli yağmur etkili olması bekleniyor.

İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Deniz Demirhan, cumartesi günü öğleden sonra İstanbul'da kuvvetli sağanak olacağını söyledi.

Bu durumun su baskınlarına, sele sebebiyet verebileceğini ve sıcaklıkların da 4-5 dereceler seviyesine kadar ineceği bilgisini verdi.

Metrekareye 25-30 kilograma kadar yağış düşmesi bekleniyor

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı ve Meteoroloji Mühendisi Adil Tek de cuma günü İstanbul'da metrekareye 5-6 kilogram civarında yağış düşmesi beklenirken cumartesiyi pazara bağlayan gece ise kuvvetli yağış beklendiğini belirtti.

Adil Tek, 3-4 saat içerisinde yağışın metrekareye 25-30 kilograma kadar çıkağını ifade etti.