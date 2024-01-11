'SİBERGÖZ-13' operasyonunda 73 gözaltı: Uluslararası dolandırıcılık çetelerine darbe
İçişleri Bakanı Yerlikaya, İstanbul'da “SİBERGÖZ-13” Operasyonu'nda uluslararası dolandırıcılık çeteleriyle bağlantılı 8'i Türk Vatandaşı, 65'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 73 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Yerlikaya, İstanbul'da "SİBERGÖZ-13" Operasyonu'nda uluslararası dolandırıcılık çeteleriyle bağlantılı 8'i Türk Vatandaşı, 65'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 73 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
Uluslararası Dolandırıcılık Çeteleriyle Bağlantılı olarak, Forex Yatırım Dolandırıcılarına yönelik İstanbul'da "SİBERGÖZ-13" Operasyonu düzenlendi.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 11, 2024
8️⃣'i Türk Vatandaşı, 6️⃣5️⃣'i Yabancı Uyruklu olmak üzere toplam 7️⃣3️⃣ şüpheli yakalandı❗
Halkımızın Huzurunu Kaçıranlara,... pic.twitter.com/jA43tHsfdI
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- 'SİBERGÖZ-13' operasyonunda 73 gözaltı: Uluslararası dolandırıcılık çetelerine darbe