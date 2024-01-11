VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bozdoğan ve Gökdoğan teste hazır: Yeni aşama 'harp başlıklı mühimmat'
Başkan Erdoğan'dan Regaip Kandili mesajı
Denizkurdu Tatbikatında rahatsızlanan asker şehit oldu
Türkiye'den Gazze'ye yardım eli: 85 hasta ve yaralı tedavi için getirilecek
İstanbul'da taksiciler yeni tarife için taksimetre cihazlarını güncelliyor
'SİBERGÖZ-13' operasyonunda 73 gözaltı: Uluslararası dolandırıcılık çetelerine darbe
11 Ocak 2024 Perşembe 18:54:00 - Güncelleme:11 Ocak 2024 Perşembe 18:54:00

'SİBERGÖZ-13' operasyonunda 73 gözaltı: Uluslararası dolandırıcılık çetelerine darbe

ABONE OL

İçişleri Bakanı Yerlikaya, İstanbul'da “SİBERGÖZ-13” Operasyonu'nda uluslararası dolandırıcılık çeteleriyle bağlantılı 8'i Türk Vatandaşı, 65'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 73 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, İstanbul'da "SİBERGÖZ-13" Operasyonu'nda uluslararası dolandırıcılık çeteleriyle bağlantılı 8'i Türk Vatandaşı, 65'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 73 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Etiketler : siber göz operasyonu uluslararası dolandırıcılık şüpheli yakalamaları
Avrupa turnesine çıkıyor

Avrupa turnesine çıkıyor
20 milyon başarısı

20 milyon başarısı
"Disiplinli çalışırım"

"Disiplinli çalışırım"
Tatilde spor yapıyor

Tatilde spor yapıyor
Ünlü yönetmen Oliver Stone, İsrail'in Gazze'ye saldırıları gibi "bir katliam görmediğini" söyledi

Ünlü yönetmen Oliver Stone, İsrail'in Gazze'ye saldırıları gibi "bir katliam görmediğini" söyledi
Ailece hastanelik oldular

Ailece hastanelik oldular
Önce danıştı sonra yazdı

Önce danıştı sonra yazdı
Çağatay sessizliği

Çağatay sessizliği
Ceyda Düvenci: Yeniden aşık olacağım

Ceyda Düvenci: Yeniden aşık olacağım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX