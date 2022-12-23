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23 Aralık 2022 Cuma 19:55:00 - Güncelleme:23 Aralık 2022 Cuma 19:55:00

İstanbul'da siber suçlara operasyon: 16 gözaltı

Kaynak: AA

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İstanbul'da, farklı suçlardan haklarında kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunan 16 kişi yakalandı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, bilişim yoluyla işlenen suçlara ilişkin kent genelinde operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda "nitelikli dolandırıcılık, nitelikli hırsızlık, Futbol ve Diğer Müsabakalarda Bahis ve Şans Oyunları Kanunu'na muhalefet etmek, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması ve çocuğun cinsel istismarı" suçlarından haklarında kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunan 16 kişi yakalandı.

Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.

Etiketler : istanbul valilik emniyet operasyon
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