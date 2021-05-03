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03 Mayıs 2021 Pazartesi 12:00:00 - Güncelleme:03 Mayıs 2021 Pazartesi 12:00:00

İstanbul'da Sarallar suç örgütüne operasyon! Makedonya'da yakalanıp getirildi

Kaynak: DHA

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İstanbul'da Sarallar suç örgütüne yönelik 29 Nisan'da başlatılan il genelindeki eş zamanlı baskınlarla 8 kişi gözaltına alındı. Öte yandan örgütün kırmızı bültenle aranan ismi C.S., Interpol tarafından Kuzey Makedonya'da yakalanarak yurda getirildi.

Sarallar olarak bilinen suç örgütüne yönelik 29 Nisan'da il genelinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Öte yandan 19 Temmuz 2016'da Beşiktaş Nispetiye Mahallesi Nispetiye Caddesi'ndeki bir kafeye silahlı saldırı eylemi gerçekleştirilmesi sonucu 2 kişinin öldürülmesi konusunun faili olarak kırmızı bültenle aranan C.S. Interpol tarafından Kuzey Makedonya'da yakalanarak yurda getirildiği öğrenildi.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece ve Bakırköy başta olmak üzere il genelinde faaliyet gösteren ve geçmiş tarihlerde "kasten öldürmeye teşebbüs", "kasten yaralama", "yağma amaçlı tehdit", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "mala zarar verme" ile "ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçlarını işledikleri belirlenen kamuoyunda "Sarallar" olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

Polis, yaptığı çalışmanın ardından 29 Nisan'da il genelinde eş zamanlı düzenlediği baskınlarda, 8 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin ikamet, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca, 580 tabanca fişeği ele geçirildi.

Yapılan araştırmada örgüt elebaşı Ö.K.'nin, Bakırköy'deki bir arsayı üzerine devralmasının ardından 2 kişiyi tehdit ederek silahla saldırıda bulunduğu, ayrıca örgüt üyeleriyle Küçükçekmece'de bir arsa sahibinin aracına silahlı saldırı eylemi gerçekleştirdiği tespit edildi.

MAKEDONYA'DA YAKALANIP GETİRİLDİ

Organize suç örgütü tarafından 19 Temmuz 2016'da Beşiktaş Nispetiye Mahallesi Nispetiye Caddesi'ndeki bir kafeye silahlı saldırı eylemi gerçekleştirilmesi sonucu 2 kişinin öldürülmesi konusunun faili olarak kırmızı bültenle aranan C.S. Interpol tarafından Kuzey Makedonya'da yakalanarak yurda getirildi. Şüpheli, 1 Mayıs'ta emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Emniyetteki işlemleri süren şüphelilerin bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Etiketler : İstanbul Organize Suçlarla Mücadele SARALLAR Kuzey Makedonya
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