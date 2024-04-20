İstanbul'da sağanak etkili oldu
Kaynak: İHA
İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren beklenen sağanak etkisini gösterdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'da beklenen sağanak etkisini göstermeye başladı.
İstanbul'da sabah saatlerinde etkisini arttıran sağanak yağış D-100 Karayolu ve sahil yolunda sürücülere zor anlar yaşatırken, trafik yoğunluğu sabahın erken saatlerinde artmaya başladı.
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