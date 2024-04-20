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20 Nisan 2024 Cumartesi 07:36:00 - Güncelleme:20 Nisan 2024 Cumartesi 07:36:00

İstanbul'da sağanak etkili oldu

Kaynak: İHA

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İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren beklenen sağanak etkisini gösterdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'da beklenen sağanak etkisini göstermeye başladı.

İstanbul'da sabah saatlerinde etkisini arttıran sağanak yağış D-100 Karayolu ve sahil yolunda sürücülere zor anlar yaşatırken, trafik yoğunluğu sabahın erken saatlerinde artmaya başladı.

Etiketler : meteoroloji istanbul sağanak
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