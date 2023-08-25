VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yunanistan'ın Meriç Bölgesi'nde yanan ormanlık alanda ceset bulundu
Muş ve Bitlis'te Malazgirt Zaferi'nin 952. yıl dönümü coşkusu yaşanıyor
Başkan Erdoğan ve Putin görüşmesiyle ilgili Kremlin'den açıklama
AB'nin büyük teknoloji şirketlerine yeni kuralları yürürlükte
Tekirdağ'da kaçak sigaraya dev operasyon: Yüz binlerce ele geçirildi
YÖKDİL/2 pazar günü 81 ildeki 87 sınav merkezinde yapılacak
25 Ağustos 2023 Cuma 08:35:00 - Güncelleme:25 Ağustos 2023 Cuma 08:35:00

İstanbul'da polise silahlı saldırı: 1 şehit

Kaynak: IHA

ABONE OL

Kağıthane'de uyuşturucu operasyonu sırasında polise uzun namlulu ve otomatik silahlarla ateş açılmasıyla 2 polisin yaralandığı, 1 saldırganın öldüğü ve 1'i yaralı 4 kişinin gözaltına alındığı operasyonda ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Hakan Telli yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Kağıthane'de uyuşturucu operasyonu sırasında polise uzun namlulu ve otomatik silahlarla ateş açılmasıyla 2 polisin yaralandığı, 1 saldırganın öldüğü ve 1'i yaralı 4 kişinin gözaltına alındığı operasyonda ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Hakan Telli yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Gece saat 00.30 sıralarında Kağıthane Hamidiye Mahallesi Ferman Caddesi üzerinde uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edilen bir eve yapılan baskında polis ekiplerine uzun namlulu silahlarla ateş açılmıştı. Açılan ateş sonucu 2 polis memuru göğsünden vurularak yaralanmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan polis memuru Hakan Telli yapılan tüm müdahaleler rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. A.Y.Ç. İsimli polis memurunun ise ağır yaralı olduğu ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Yapılan baskında saldırganlardan Diyar Anacur (18) ölü olarak ele geçirilmiş, polise ateş açan O.A. (27), A.A. (19), K.T. (22), G.D. (19) isimli saldırganlar ise gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan saldırganlardan birinin yaralı olarak ele geçirilmişti.

İstanbul Valiliği'nin konuyla ilgili yaptığı açıklamada,

"25.08.2023 tarihinde saat 01.55 sıralarında Kağıthane İlçesi Hamidiye Mahallesinde bulunan bir adrese "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti" suçu kapsamında gelen ihbarı değerlendirmek üzere olay yerine intikal eden ekibimize, ikamete giriş esnasında içeride bulunan şahıslar tarafından uzun namlulu silah ve tabanca ile ateş açılmıştır. Binadan açılan ateş sonucu operasyonda görevli Hakan Telli ve A.Y.Ç. isimli Polis Memurlarımız ağır şekilde yaralanmıştır.

Adrese çağırılan takviye ekiplerimiz tarafından gerçekleştirilen müdahale neticesinde D.A isimli şahıs ölü, O.A isimli şahıs yaralı G.D., K.T. ve A.A isimli şahıslar ise sağ olarak ele geçirilmiştir.

Hakan Telli ve A.Y.Ç isimli Polis Memurlarımız, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmış, Hakan Telli yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

A.Y.Ç. isimli Polis Memurumuzun tedavisi devam etmektedir. Konu ile ilgili başlatılan tahkikat devam etmektedir.

Operasyonda Şehit olan polis memurumuz Hakan Telli'nin cenazesi bugün saat 11.00'de İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde düzenlenecek uğurlama merasiminin ardından memleketi Tokat'a gönderilecektir.

Emniyet teşkilatımıza 2007 Yılında İzmir'de katılan aziz şehidimiz Hakan Telli evli ve iki çocuk babasıydı.

Aziz milletimizin başı sağ olsun. 25.08.2023

Kamuoyunun bilgisine sunulur" ifadeleri kullanıldı.

Etiketler : Kağıthane operasyonda çatışma çıktı İstanbul Emniyet Müdürlüğü
Babalık heyecanını anlattı

Babalık heyecanını anlattı
Prodüktörü Murat

Prodüktörü Murat
Artık başka projelere

Artık başka projelere
Kızlarına kavuştular

Kızlarına kavuştular
Köpek isyanı şarkıda

Köpek isyanı şarkıda
Halis Ağa'nın kızı oldu

Halis Ağa'nın kızı oldu
Ölümden döndü

Ölümden döndü
Annesi yoğun bakımda

Annesi yoğun bakımda
İtalya'da ödüllendi

İtalya'da ödüllendi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX