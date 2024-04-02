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İstanbul'da PKK'ya operasyon: 5 gözaltı
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02 Nisan 2024 Salı 10:26:00 - Güncelleme:02 Nisan 2024 Salı 10:26:00

İstanbul'da PKK'ya operasyon: 5 gözaltı

Kaynak: AA

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İstanbul'da, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK içerisinde faaliyet yürüttüğüne ilişkin deliller bulunduğu belirlenen 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Etiketler : istanbul terör örgütü pkk operasyon gözaltı
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