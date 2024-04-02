İstanbul'da PKK'ya operasyon: 5 gözaltı
Kaynak: AA
İstanbul'da, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK içerisinde faaliyet yürüttüğüne ilişkin deliller bulunduğu belirlenen 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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